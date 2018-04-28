Відома сваха Роза Сябітова вкотре зібралась заміж

Відома сваха готується вступити в шлюб. Роза Сябітова регулярно їздить на Кіпр, де проживає її обранець Ренат. Чоловік налаштований вкрай серйозно по відношенню до другої половинки, тому закохані планують зіграти весілля.

56-річна Роза Сябітова не приховує, що закохана. Коли телеведуча знаходиться поруч зі своїм обранцем Ренатом, вона буквально світиться від щастя. Коханий знаменитості її ровесник, він живе на Кіпрі, де і познайомився з майбутньою нареченою. Судячи з усього, у Рози і Рената все настільки серйозно, що вони збираються узаконити стосунки. Про те, коли це станеться, поки не повідомляється.

У недавньому інтерв'ю Роза заявила, що весілля дійсно відбудеться. Телесваха вже почала підготовку до цієї важливої ​​події. Сябитова планує зробити подарунок своєму обранцеві.

«Я зібралася заміж. Він, як і я, татарин, але живе на Кіпрі, займається нерухомістю. Заможний, незалежний. Хочу зробити інтимну пластику, щоб порадувати його в першу шлюбну ніч», - поділилася телезірка з журналістами.

Варто відзначити, що Сябітова вже не перший раз робить пластику. Знаменитість не приховує, що вдавалася до послуг хірургів. Всього, за словами Рози, вона перенесла вісім операцій. Телесваха розповідала, що на звернення до фахівців її підштовхнуло не тільки бажання бути молодою і красивою. Три роки тому, коли Сябітова схудла на 20 кг, втручання експертів стало неминучим.

«Зрозуміло ж, коли схуднеш, значить, груди відвиснуть. Я схудла на 20 кілограмів і зробила повний тюнінг - вісім операцій після схуднення. Ви думаєте, що я, як Настя Волочкова, скажу: «У мене була грудаста бабуся?» Ні, хлопці, чудес не буває», - говорить зірка.

Схудла Сябітова не соромиться демонструвати свою фігуру в соціальних мережах. Обранця Рози не бентежить, що вона може викласти знімок в купальнику. Наречений телесвахи намагається у всьому її підтримувати і не засуджує. «А чому це повинно йому не подобатися? Я стільки грошей вклала в своє тіло, стільки мук перенесла на шляху до досконалості, що він пишатися мною повинен», - каже жінка.

За словами Сябітової, вона поставила обранцю жорсткі умови. Роза заборонила Ренату давати інтерв'ю з приводу їх відносин. Зірка не хоче, щоб обранець заробляв на ній гроші і привертав до себе увагу, передають «Дні.ру».

Раніше Роза Сябітова розповідала «СтарХіту», чому не поспішає зі штампом у паспорті. Телесваху лякали клопоти, пов'язані зі зміною сімейного стану. «Доведеться складати шлюбний договір, наймати юриста, а це зайві витрати. Я на торжество дочки Ксенії в 2015-му стільки витратила - до сих пір дірки в бюджеті не залатати», - пояснювала Сябітова.