Хабенський зізнався, як плювався при поцілунку з Джолі

Відомий актор Костянтин Хабенський розповів про поцілунок з голлівудською дівою Анджеліною Джолі на зйомках фільму "Особливо небезпечний". В інтерв'ю журналісту Юрію Дудю він підкреслив, що це був зовсім не поцілунок, а штучне дихання, і йому довелося "плювати на Анджеліну кінокровью". Дудь запитав Хабенського про його відчуття від цієї сцени. У відповідь актор зітхнув і відповів, що про це у нього питали навіть американські прикордонники.

- Це не поцілунок, а штучне дихання. Цілувався мій колега Джеймс Макевой. А мені робили штучне дихання, - пояснив Хабенський. - І коли у тебе повний рот кінокрові, і тобі все це потрібно виплюнути на Анджеліну і її партнерів ... Ну ось такий поцілунок, якщо його можна назвати поцілунком. Американський бойовик "Особливо небезпечний" режисера Тимура Бекмамбетова вийшов в 2008 році. У головних ролях знялися Джеймс Макевой, Морган Фрімен і Анджеліна Джолі. В епізодичній ролі знявся Костянтин Хабенський