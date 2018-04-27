Ведуча каналу «Україна» Анна Панова вийшла заміж

Сьогодні, 27 квітня, ведуча інформаційної програми «Сьогодні» на каналі «Україна» Анна Панова та її наречений Олександр Кам'янець офіційно стали чоловіком і дружиною.

Весільна церемонія пройшла в закритому колі, куди були запрошені лише рідні та близькі пари. Під вінець наречена йшла у весільній сукні своєї мами.

«У день весілля я одягла сукню, в якій виходила заміж моя мама. Я дуже рада, що вона зберегла це вбрання, - ділиться Анна Панова. - Сукню шили на замовлення з простенької парчі. Річ недорога, але для мене воістину безцінна. Адже мої батьки для мене - приклад любові і підтримки в шлюбі. Я вірю в енергетику речей і з вдячністю приймаю батьківське благословіння разом з цією сукнею».

Церемонія одруження відбулася в РАГСі міста Буча Київської області.

«Бучу ми обрали тому, що будемо тут жити. У будинку якраз закінчився ремонт – і це дуже символічно, що ми відзначимо новосілля в новому статусі», - розповів Олександр Кам'янець.

Уже через кілька днів молодята відправляться у весільну подорож до Європи.

Нагадаємо, закохані почали зустрічатися в травні 2017-го, а в переддень нового 2018 року Олександр зробив Анні пропозицію руки і серця. Обранець ведучої працює в сфері PR і займається продюсуванням кіно і культурних заходів.