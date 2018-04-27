За Аллою Пугачовою роками полював кривавий маніяк

ЗМІ розповіли стару історію про радянського маніяка, який вбивав жінок, схожих на Аллу Пугачову. З часу тих подій минуло кілька десятків років, проте жах не відпускає до сих пір.

В кінці сімдесятих років уродженець містечка Ангарськ в Іркутській області на ім'я Анатолій Нагієв (чи не родич Дмитра Нагієва. - прим. Ред.). потрапив в колонію для неповнолітніх за згвалтування сімнадцятирічним. У в'язниці він працював кіномеханіком - серед іншого, крутив для співкамерників записи концертів Примадонни. В результаті Нагієв вийшов з в'язниці глибоко одержимим Пугачовою. Він спеціально їздив до столиці, щоб дізнатися, де вона живе. За розповідями слідчих, маніяк зумів пробратися в гримерку до Пугачової, подарувати їй квіти і вициганити візитну картку з домашньою адресою. Від неминучої смерті Примадонну врятувала щаслива випадковість: злочинець забарився і не встиг сісти з нею в ліфт.

Маніяк Анатолій Нагієв марив Аллою Пугачовою

Розчарований, Анатолій Нагієв сів у потяг до Курська, в якому на шляху проходження вбив чотирьох жінок, дві з яких були провідницями. Перша здалася маніякові схожою на Аллу Пугачову, а потім він просто не міг зупинитися. Його швидко затримали, проте Мисливець за Пугачовою зумів втекти практично в ніч перед розстрілом. Повторно його спіймали через місяць з гаком після вироку і тільки тоді розстріляли - в новочеркаській в'язниці.

Нагадаємо, два тижні тому Пугачова відзначила свій 69-й день народження.