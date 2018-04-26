Змарнілий Олексій Макаров налякав шанувальників своєю худобою

Актор оголосив війну зайвій вазі. Олексій Макаров посилено тренується у спортзалі. Днями він опублікував своє нове фото, на якому його не відразу можна впізнати.

У 2013 році Олексій Макаров зіграв Портоса у «Трьох мушкетерах» і виглядав огрядним. Вже через кілька місяців після зйомок він став стрімко худнути. Пізніше син Любові Поліщук розповів, що купив бігову доріжку і тепер пробігає щодня більше десяти кілометрів. Це дало свої результати, і останні кілька років актор демонструє підтягнуте і спортивне тіло. Однак на досягнутому Олексій зупинятися не став і тепер часто відвідує тренування в спортзалі. Днями він поділився новим фото, на якому позує в чорній облягаючій майці. Шанувальники відразу занепокоїлися про його здоров'я через зовнішній вигляд артиста. Багато в коментарях відзначили, що син Любові Поліщук за останній час сильно схуд. «Олексій, вам не треба худнути!», «Я злякалася...», «Перебір», «Олексій, ви так схудли. Хочеться нагодувати вас сибірським борщем», - прокоментували знімок шанувальники. Багато також додали, що повненьким Макаров їм подобався більше, а тепер вони його ледве впізнають. Нагадаємо, у актора є дочка Варвара, яка росте копією своєї знаменитої бабусі. Шанувальники не раз відзначали, що малятко має таку ж чарівність.