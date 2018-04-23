Актора Моргана Фрімана звинуватили в сексуальних стосунках зі своєю онукою

Про це повідомляє видання The New York Post.

Артиста звинуватили в сексуальному зв'язку зі своєю онукою, 33-річною Іден Хайнс, яка загинула в 2015 році від 25 ножових поранень, які, імовірно, завдав її бойфренд Ламар Девенпорт. У ході судового засідання адвокат обвинуваченого Бет Ангер заявила, що вбита «розповіла Девенпорту та іншим, що її дід перебував із нею у неналежних сексуальних відносинах».

Ідена Хайнс не була кровною родичкою Фрімена - актор удочерив її матір Діну Адейр - але вони довгий час знали один одного. За інформацією газети, інформація про передбачуваний роман Фрімана і Хайнс з'явилася ще в 2009 році, і пліткарі навіть говорили про ймовірний шлюб. Вони ж обоє заперечували ці чутки, а внучка навіть випустила окрему заяву, в якій заявляла, що «подібні історії не тільки є брехнею, а й болючі для неї і її сім'ї».