50-річна Валерія виглядає дівчинкою поруч із 24-річною донькою

Співачка Валерія святкувала 50-річчя, влаштувавши великий концерт в столиці. Привітати артистку прийшли не тільки зірки вітчизняного шоу-бізнесу, але й її близькі. Особливу увагу публіки привернула дочка Валерії співачка і актриса Анна Шульгіна. 24-річна дівчина явно перестаралася, підбираючи образ для концерту. Анна, яку шанувальники звикли бачити розкішною блондинкою, раптово посивіла. Новий колір волосся сильно зістарив співачку. Вона виглядала набагато старше матері. Цікавим виявився і наряд Анни. Костюм зі шкіри світлого відтінку погано сидів на молоденькій співачці, збираючись складками в найнесподіваніших місцях. На тлі дочки 50-річна Валерія здавалася просто дівчинкою. В образі іменинниці все було ідеально підібрано - зачіска, легкий макіяж, незвичайний сексуальний костюм з шортиками. Співачка сяяла молодістю і красою. Нагадаємо, співачка Валерія народилася 17 квітня 1968 року. Свій перший альбом артистка представила публіці в 1992 році.