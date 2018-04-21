Помер відомий шведський діджей Тім Берглінг

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Шведський діджей Тім Берглінг, відомий як Aviciі, помер на 29-му році життя. Про це повідомляє журнал Variety.

Представники музиканта повідомили, що він був знайдений мертвим в Маскаті, столиці Омана. Причина смерті не називається. Повідомляється, що Тім Берглінг останні кілька років страждав від проблем зі здоров'ям, у тому числі через алкоголь.

Діджей Avicii починав кар'єру з реміксів. Він прославився в 2010 році завдяки синглам «My Feelings for You», «Seek Bromance», «Blessed» і «Levels». У 2013 році журнал Forbes назвав його одним з найбільш високооплачуваних діджеїв в світі.