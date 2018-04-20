Худоба Алли Пугачової вказує на серйозне захворювання

Люди з села Грязь розповіли подробиці життя Примадонни. За словами Галини та Івана, які мешкають в цьому населеному пункті, Алла Борисівна сильно схудла.

Алла Пугачова і Максим Галкін щасливо живуть в замку, який вони побудували кілька років тому в селі Грязь. За словами сусідів з інших будинків, сім'я користується послугами прислуги, яка оселилася в їх володіннях. Іван і Галина, які живуть поруч, розповіли, як часто знаменитості бувають в селі.

«Якщо світло горить тільки наполовину, то їх немає, поїхали. По правій стороні будинку в основному живе прислуга. Будували будинок цей, наскільки мені відомо, білоруси. Знамениті гості на цій території збудували собі курінь. Коли Галкін вирішив сюди переїжджати, він, щоб діти не засмучувалися, побудував їм окремий будиночок, поставив навіть телевізор. Сусідні будинки він теж хотів викупити, але, так як тут жили в основному вже старі люди, вони не захотіли нікуди переїжджати. Зараз цих людей похилого віку вже немає, в основному в їх будинках залишилися жити діти, онуки. Деяким сусідам Максим дахи допоміг відремонтувати. Загалом, хороший він хлопець!»- діляться деталями люди.

Галкін і Пугачова намагаються радувати жителів села. Вона часто приходить зі смачними подарунками до односельців. Іноді зірки підносять до свята дорогі алкогольні напої або продукти, які важко купити в селі.

Галина повідомила журналістам, що її родичка допомагала Примадонні по дому. Та намагалася бути суворою з прислугою, але завжди нормально платила. «Вічно пройде, помітить, що вона щось робить не так і каже:« Це треба зробити так, а це так», могла і відчитати. А Максим - навпаки, дуже добрий! По зарплаті ніколи не ображав. Родичка два роки у них пропрацювала, а потім пішла. Я знаю, що зараз Алла Борисівна привезла сюди нянь і кухарку з Москви ... З зірок, до речі, бачили тут ще Резника, він приїжджав, мабуть, в гості», - розповіла жінка.

Єдине, що хвилює сусідів Пугачової, - її зовнішній вигляд. Примадонна не раз скаржилася на стан здоров'я. Спілкуючись зі «Співрозмовником», односельці підтверджують: зірка сильно схудла і виглядає погано.

«Так їй, крім здоров'я, більше нічого не треба. У неї є все, а сил - мабуть, що вже мало! Останнім часом Алла дуже здала, сильно втратила у вазі. Ось в минулому році, я пам'ятаю, зіткнулася з нею на майданчику, вона була ще нормальна, а два місяці тому, коли знову я її побачила, здалася мені вже дуже худою! »- додала сусідка.