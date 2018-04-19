Шарліз Терон розтовстіла до невпізнання і впала в депресію

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Американська актриса Шарліз Терон розповіла про те, як набирала вагу для ролі. Інтерв'ю опубліковано на Entertainment Tonight.

42-річній артистці довелося набрати більше 20 кілограмів для участі в картині «Таллі», режисером якої виступив Джейсон Рейтман. Терон грає виснажену мати трьох дітей.

«Я набрала близько 50 фунтів для цього фільму. Я просто хотіла відчути, що відчувала ця жінка, і для мене це був спосіб зблизитися з героїнею», - поділилася актриса. За її словами, вона зіткнулася з сильною депресією.

Терон також розповіла про свою дієту. Для того щоб набрати вагу всього за три місяці, їй довелося пити молочні коктейлі і їсти бургери на сніданок, а ночами їсти макарони з сиром. «Підтримувати таку вагу дуже складно», - поскаржилася артистка.

У 2003 році Шарліз Терон довелося змінитися до невпізнання для ролі в картині «Монстр». Тоді вона набрала 14 кілограмів і спотворила обличчя гримом. За цю роль актриса отримала премію «Оскар».