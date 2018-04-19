Помер 53-річний мільярдер-плейбой і улюбленець Голлівуду

Мільярдер-плейбой Меттью Меллон помер на 54-му році життя в реабілітаційному центрі в Канкуні, Мексика. Протягом довгого часу Меллон регулярно вживав знеболюючий препарат оксиконтин, який викликав у нього звикання.

Доходило до того, що він витрачав по $ 100 тис. на місяць на покупку препарату івипивав по 80 таблеток в день, пише Mirror. Як повідомила його дружина - колишній креативний директор Jimmy Choo Тамара Меллон - в 2016 році Меттью вирішив лягти в клініку в Малібу і готовий був знаходитися там стільки, скільки потрібно, однак його спроба вибратися провалилася.

Його смерть стала раптовою не тільки для родичів, а й для близьких друзів, серед яких є і голлівудські зірки. Близькими друзями плейбоя Меттью Меллона були Елізабет Херлі, британський гітарист Нік Роджерс і дочка видатного Міка Джаггера - Джейд.