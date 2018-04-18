Концертний директор Софії Ротару розсекретив, скільки заробляє співачка

Софія Ротару останнім часом зовсім не дає сольних концертів. Цей факт дуже засмучує шанувальників співачки. Користувачі Мережі навіть підозрюють, що у артистки якісь проблеми.

Однак концертний директор Софії Михайлівни Сергій Лавров заявив інтернет-порталу Sobesednik.ru, що артистка отримує хороші гроші і без великих турів.

Лавров зазначив, що Ротару працює в основному на корпоративах, а на травень у неї заплановано виступ в Німеччині. Софія Ротару не нудьгує без сольних концертів. Співачка дає по 5-6 закритих виступів на місяць і бере участь у різних фестивалях.

«За дві-три пісні організатори готові заплатити гідно. Мінімум 25-30 тисяч євро за дві-три пісні», - поділився концертний директор.

Сергій Лавров також зазначив, що Софія Ротару зараз знаходиться у чудовій фізичній формі. Всі, хто бачить співачку без гриму, просто не можуть повірити, що їй вже 70 років.