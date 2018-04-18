Мерайю Кері знову звинуватила у сексуальних домаганнях жінка

Жінка на ім'я Стелла Булочникова-Штольпер стверджує, що співачка неодноразово розгулювала голою в її присутності і здійснювала якісь інші дії сексуального характеру. Також колишня помічниця зірки заявляє, що та не приймає виписані їй ліки від біполярного розладу (такий діагноз співачці поставили на початку 2000-х). За словами Булочникової, Кері, крім усього іншого, порушила умови укладеної з нею угоди. Колишня менеджер домагається того, щоб співачка виплатила належні за контрактом кошти.

Представники Кері, в свою чергу, заявили, що Булочникова була звільнена через некомпетентність, і звинуватили жінку в поширенні наклепу. Чим закінчиться їх тяжба, поки неясно.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Кері звинуватив в сексуальних домаганнях її охоронець. Заяви чоловіка схожі на те, про що говорить Стелла Булочникова - та нібито ходила перед ним напівголою.