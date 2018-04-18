Світлана Лобода підтвердила відносини з солістом групи Rammstein

Близько місяця тому Світлана Лобода офіційно оголосила про вагітність. Вона заявила, що йде у відпустку, але має намір повернутися до роботи вже в червні цього року. За деякою інформацією, Світлана стане мамою вдруге в травні - малюк з'явиться на світ в одній з клінік в Лос-Анджелесі, де зараз живе співачка.

Відзначимо, що батька майбутньої дитини Світлана не називає, але в Мережі з'явилися чутки про те, що співачка вагітна від соліста німецької групи Rammstein - 55-річного Тилля Ліндеманна. Лобода ігнорує домисли шанувальників, однак днями побічно підтвердила свій роман з відомим на весь світ німецьким музикантом.

Лобода була присутня на щорічному масштабному музичному фестивалі Coachella в Америці і кілька днів насолоджувалася виступами зарубіжних артистів. В один із днів перебування на фестивалі вона з'явилася у футболці з зображенням обкладинки альбому групи Rammstein, пишуть закордонні ЗМІ. Шанувальники прийшли до висновку, що між Світланою і Тіллем все ж є зв'язок - не дарма ж вона носить речі з зображенням відомого гурту. Поки що сама Лобода зберігає мовчання і вважає за краще не говорити зайвий раз про свою вагітність.