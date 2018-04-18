У своєму будинку знайдений мертвим актор Гаррі Андерсон

Американський актор Гаррі Андерсон, відомий глядачам за фільмом жахів «Воно», був знайдений мертвим у себе вдома в місті Ашвілл, Північна Кароліна. Йому було 65 років. Причини смерті поки не розкриваються. Син Андерсона заявив, що його батько помер своєю смертю, але у поліції є сумніви з цього приводу. Справа в тому, що в той день з дому Андерсона надійшов виклик. Прибулі на місце співробітники правоохоронних органів виявили тіло актора. При цьому, як підкреслюють поліцейські, ніяких слідів, що вказують на насильницьку смерть, виявлено не було, передає портал TMZ.

Гаррі Андерсон знявся в першій екранізації роману Стівена Кінга «Воно», що вийшла на екрани в 1990 році. У фільмі він зіграв Річі Тозіера. Ця роль і принесла йому популярність.

Крім того, актор зіграв роль судді Гаррі Ті Стоуна в комедійному серіалі «Нічний суд». Ще Андерсон знімався в знаменитому телесеріалі-антології «Байки зі склепу» і телефільмі «Шпигуни, неправда і голі стегна». Він тричі був номінований на премію «Еммі».