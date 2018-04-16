Анджеліну Джолі таємно госпіталізували

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі нібито втратила свідомість у себе вдома і була госпіталізована. Про це пише тижневик NW.

Західне видання відзначає, що актриса потрапила в лікарню ще місяць тому, але журналісти про це дізналися лише зараз. Хтось із родичів Джолі , які перебували на той час вдома, викликали швидку.

Медики провели повне обстеження актриси, зараз її життю нічого не загрожує, але її попередили, що якщо вона не почне нормально харчуватися і не перестане нервувати, то це для Джолі може закінчитися погано.