Кончіта Вурст розповіла про свою хворобу

Співачка Кончіта Вурст (Conchita Wurst) розповіла про те, що вже довгі роки ВІЛ-позитивна. "Для громадськості це нерелевантна інформація, але мій колишній друг погрожував мені тим, що розкриє цю приватну інформацію, а я нікому, в тому числі в майбутньому, не даю права мене залякувати і таким чином впливати на моє життя", - пише Вурст в своєму Instagram в неділю, 15 квітня.

Вона почала проходити терапію, як тільки дізналася про свій діагноз, і тепер виключає можливість передачі вірусу іншим людям. За словами Вурст, про її ВІЛ-позитивний статус раніше знали тільки її батьки та друзі.

Краще зробити камінг-аут самостійно, підкреслює Вурст. "Я сподіваюся дати людям сил і зробити ще один крок проти стигматизації людей, які через свою поведінку або не зі своєї вини заразилися ВІЛ", - пише вона.