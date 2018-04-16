Дмитро Нагієв знайшов багатого брата в Голлівуді

Дмитро Нагієв шокував передплатників соціальної мережі недавнім постом. На фото він стоїть поруч зі стильним красунчиком, а в підписі заявляє, що цей його родич прямо з Голлівуду. «Довго пробував себе в різних професіях, і нарешті, знайшов те, що давно шукав. Багатого брата в Голлівуді», - написав артист. Уважні передплатники відразу розкусили жарт: на фото разом із зіркою російського екрану знаходиться німецький актор і режисер Тіль Швайгер, відомий своїми ролями в таких фільмах як «Достукатися до небес», «Безславні виродки» і інших. Всього за годину після публікації пост набрав більше сотні тисяч лайків, а на цей момент їх уже понад 300 тисяч. Не всі зрозуміли зміст жарту, але в цілому публіка гідно оцінила дотепність улюбленого актора. Зрозуміло, не обійшлося без коментарів різного ступеня емоційності. «Дім, при такому братові - робота більше не потрібна!», «Два самих класних чувака!!!», - пишуть захоплені передплатники.