З Оленою Ваєнгою трапилася біда

Олена Ваєнга розповіла, що її життя сильно змінилася. Не вдаючись в подробиці про те, що за біда з нею сталася, вона більше говорила про свої почуття. Ваєнга повідомила на своїй сторінці в Instagram, що не хоче і не може поділитися зі своїми шанувальниками тим, що саме з нею сталося. Відомо тільки, що це стосується її сім'ї. За її словами, за останній час вона одномоментно постаріла на кілька років і відчуває, що її життя ніколи не буде колишнім.

Співачка розповіла також, що в такі дні (коли трапляється страшне лихо) вона не відчуває в собі сил любити весь світ і побажала шанувальникам ніколи не стикатися ні з чим подібним. Можливості прокоментувати пост, в якому вона розповіла про свої переживання, Ваєнга не залишила - ймовірно, вона не хотіла, щоб їй задавали питання і співчували. Таке дійсно нерідко трапляється, коли у людини велика біда.