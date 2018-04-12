Мерайя Кері розповіла, що психічно хвора

Співачка Мерайя Кері вперше розповіла, що бореться з біполярним розладом. За словами виконавиці, діагноз був поставлений їй ще в 2001 році, коли її госпіталізували з психічним і фізичним виснаженням, розповідає журнал People.

- Я не хотіла вірити в це. І до недавнього часу жила в запереченні проблеми, в ізоляції і в постійному страху, що хтось розкриє мене, - заявила зірка в інтерв'ю головному редактору видання Джессу Кейглі. Співачка розповіла, що нести цей тягар було важко. Кері оточила себе позитивно мислячими людьми і повернулася до того, що любить, - написання пісень і музики. Зараз вона проходить терапію і приймає ліки від біполярного розладу другого типу. Через хворобу у неї бувають періоди депресії і гіпоманії.