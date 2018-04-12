У віці 36 років помер учасник популярного британського колективу The Overtones Тіммі Матлі

Учасник колективу The Overtones Тіммі Матлі помер у віці 36 років.

«Ми знаємо, ця новина розіб'є вам всім серце так само, як і нам. Спасибі за любов і підтримку в цей важкий час», - написали в Twitter учасники The Overtones.

Відомо, що Тіммі Матлі проходив лікування від меланоми. Воно не було простим, але в 2018 році музикант повідомив, що хвороба відступила. Він навіть планував на честь лікарні, в якій лікувався, зробити благодійний стрибок з парашутом. Але, на жаль не встиг. Група The Overtones була створена в 2010 році і досить швидко набула популярності. Дебютний альбом Good Ol 'Fashioned Love увійшов у великобританський чарт альбомів на 16 позиції в листопаді 2010 року. Однак після перевидання альбому в березні 2011 року він перейшов на 4 позицію.