Лобода розповіла, чому так довго приховувала свою вагітність

35-річна Світлана Лобода має намір стати матір'ю вдруге. Співачка готується до важливої ​​події в Лос-Анджелесі, куди вона поїхала відразу ж після того, як розсекретила вагітність. Разом із зіркою в Америку вирушила і її дочка Євангеліна. Про те, що Світлана перебуває в цікавому положенні, вона розповіла на музичній премії «BraVo», що пройшла в березні. Тоді знаменитість вийшла в світ в наряді, який підкреслив її кругленький живіт, а потім зробила офіційну заяву про особисте життя. Про батька другої дитини Світлана вважає за краще не розповідати. З чуток, ним є соліст німецької рок-групи Rammstein Тілль Ліндеманн. Зірка не поспішає прояснювати домисли громадськості.

У недавньому інтерв'ю співачка пояснила, чому приховувала другу вагітність. «Я дбайливо ставлюся до особистого життя, я артистка, до мене і так прикута увага. Якщо не оточувати себе захисною оболонкою, неможливо впоратися з величезною кількістю цікавих і залучених в моє життя людей. Мені було важливо зберегти в секреті таке інтимне положення максимально довго», - розповіла знаменитість журналістам.

Останні кілька місяців громадськість обговорювала зміни у фігурі Світлани. Фанати гадали, з чим вони можуть бути пов'язані. Співачка зізналася, що їй було смішно читати домисли шанувальників. «Я дуже худенька і все життя мала підліткову вагу - 48-50 кг. Але під час вагітності тіло стає більш жіночним. Звичайно, це помітно. Але людям простіше думати, що я зробила чергову - на їхню думку стотисячну - пластичну операцію, ніж припустити, що в моєму житті сталася важлива подія», - нарікає співачка.

Незважаючи на цікаве положення, Світлана активно працювала і виступала з концертами аж до сьомого місяця вагітності. У співачки не було вихідних, лише тижнева відпустка на початку року. В рамках масштабного туру Лобода об'їздила близько 70 міст і кілька країн. За словами зірки, вона як і раніше сповнена сил і енергії.

«У Лос-Анджелесі у мене призначені зустрічі, зйомки, робота в студії, так що плани грандіозні. А діти завжди зі мною: і Евочка, і кенгуру. Нічого не зміниться, коли дитина народиться, у мене є тато, мама, вони завжди готові допомогти», - заявила знаменитість.

Світлана не збирається йти в декретну відпустку. Зараз вона взяла невелику паузу, щоб скласти плани на майбутнє і подумати про нове звучання. Про це зірка розповіла в інтерв'ю журналу Cosmopolitan. Восени Лобода збирається порадувати фанатів піснями, кліпами і концертами.