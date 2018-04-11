У Кіркорова роман із Бузовою

Фотосет, на якому поп-король і «співаюча телеведуча» танцюють у чистому полі, спантеличило шанувальників.

Напередодні Філіп Кіркоров опублікував на своїй сторінці в Instagram короткий фотосет, на якому зображений він сам і Ольга Бузова. Ті фото, на яких ці двоє виконують якийсь дикий танець, користувачі залишили без особливої ​​уваги. А ось знімки, на яких темпераментний Кіркоров обіймає Бузову, змусили коментаторів задуматися. На одному зі знімків фотограф відобразив момент, на якому руки Кіркорова знаходяться на грудях Ольги - не вище і не нижче.

Деякий час назад в Мережі ходили розмови про те, що Бузова мітить на місце Алли Пугачової - тобто збирається стати головною співачкою країни. Авторів цієї теорії не зупинило навіть те, що Пугачова свою кар'єру будувала протягом декількох десятиліть, а Ольга Бузова злетіла стрімко, як це часто буває в епоху соцмереж і «п'ятнадцятихвилинної» слави.