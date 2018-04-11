За вбивство дружини актор отримав 11 років суворого режиму

Актор Костянтин Кордо-Сисоєв визнаний винним у вбивстві дружини. Відбувати свій термін чоловік буде в колонії суворого режиму. Крім того, він повинен виплатити родині вбитої жінки мільйон рублів. Як зазначається, Сисоєв так і не визнав себе винним. Під час оголошення вироку чоловік виглядав абсолютно спокійним і навіть посміхався журналістам.

Дружину актора було знайдено мертвою в квітні 2016 року. Стюардесу забили палицею з цвяхами. Невдовзі за підозрою в скоєнні злочину був затриманий її чоловік. Слідство вважає, що він приревнував дружину до іншого. Як повідомляє uznayvse.ru, Кордо-Сисоєв зіграв епізодичні ролі в серіалах «Ливарний», «Високі ставки» і «Гастролери». Також він відзначився у фільмі «Распутін».