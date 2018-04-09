Чутки про втечу Алли Пугачової і Максима Галкіна з Росії не на жарт схвилювали росіян

Дані про те, що Алла Пугачова разом зі своїм чоловіком Максимом Галкіним покинули Росію і обзавелися європейським паспортом, не на жарт перелякала їх численних фанатів. У скільки таке рішення могло обійтися зоряному сімейства, розповів адвокат.

Незважаючи на те, що багато хто сприйняв чутки про від'їзд Алли Пугачової і Максима Галкіна з Росії як доконаний факт і вже не чекають повернення Примадонни на батьківщину, сама вона ясно дала зрозуміти, що свій будинок в Чорній Грязі залишати не збирається. Саме там вона провела день в оточенні дітей, про що не забула розповісти в Instagram.

Кіпрський адвокат Семен Погосян підтвердив, що метою візиту співачки з чоловіком на острів був зовсім не переїзд, а покупка нерухомості.

"Думаю, вони обзавелися тут нерухомістю виключно через громадянство і через можливість відвідувати більше 150 країн без візи", - розповідав раніше юрист. Для того, щоб роздобути довгоочікуваний європейський паспорт, що відкриває перед його власником кордон інших держав і дарує нові можливості, необхідно викласти за житло та землю не менше двох мільйонів євро. І якщо припустити, що чутки близькі до істини, то саме стільки Алла Пугачова і Максим Галкін повинні були викласти за свою втечу.

Коментуючи плітки про "втечу" зоряної пари з Росії, багато хто відзначив, що метою отримання другого паспорта не обов'язково є імміграція. "Друге громадянство - це така страховка. Наприклад, якщо кордони раптом закриють, то ти зможеш їздити по світу, зможеш їздити в Європу. Багато так і розмірковують". - зауважив продюсер Йосип Пригожин.

"Ми живемо в глобальному світі. І це не є свідченням втечі з Росії", - заспокоїв панікерів письменник-сатирик Віктор Шендерович. Примітно, що сам він є громадянином Ізраїлю.