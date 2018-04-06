У дивній жінці в інвалідному візку не змогли впізнати красуню Пєху

Новина про термінову госпіталізацію 80-річної Едіти П'єхи наробила галасу. Допомога лікарів знадобилася після того, як у неї почалися напади болісного кашлю - настільки сильного, що медики запідозрили запалення легенів. У легенди естради тремтить голос, їй дуже важко говорити.

"Нічого страшного, просто загострився бронхіт, бачите, який голос, говорити не можу, навіть поклали у лікарню, інгаляції, уколи роблять, сподіваюся, що видужаю, все добре", - запевняла вона журналістів.

Репортери, до речі, з'ясували, що в лікарні Петербурга, куди була доставлена ​​артистка, не знайшлося VIP-палати, тому вона лежить разом зі звичайними людьми. Telegram-канал "Хороший" публікує знімок зморщеної бабусі в інвалідному візку, зроблений в клініці. У дамі зовсім неможливо впізнати статну красуню Едіту П'єху.

Вона це ?! А раптом - стороння людина потрапила в кадр? Скуйовджене коротке волосся замість пишної перуки, змарнілий вигляд, в'яла шкіра рук - ні, це не велика П'єха!

"Не подумайте, я не лиса! - недавно виправдовувалася співачка. - Просто 30 років робила зачіски, які мені жах як набридли! Тільки уявіть: щоранку я накручувала волосся на бігуді, сушила феном, начісувала. Потім мені порадили придбати в Ізраїлі хороший парик ".