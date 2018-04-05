Музиканта Шнурова і публіциста Невзорова визнали святими РПЦ

Нижньогородська пастафаріанська церква вручила публіцисту Олександру Невзорова посвідчення святого. Відео вручення 5 квітня з'явилася на YouTube.

Журналістка Світлана Махохей, вручала Невзорову «корочку», зазначивши, що нижньогородські пастафаріанці визнали його святим ще рік тому, проте посвідчення видали тільки в квітні. Відзначається, що в аналогічному статусі перебуває музикант Сергій Шнуров, йому також передали документ.

РПЦ (Російська Пастафаріанська Церква Макаронного Пастріархата) зареєстрована в Росії у 2013 році. Шнуров і Невзоров стали першими святими РПЦ.

При цьому співтовариство пастафаріанців, що вважається офіційним, засудило цей крок, уточнивши, що у Російської пастафаріанської церкви немає святих.

Пастафаріанство або Церква Літаючого Макаронного Монстра, - пародійна релігія, заснована фізиком Боббі Хендерсоном, випускником Університету штату Орегон. Він вирішив придумати історію про макарони монстра в знак протесту проти влади штату Канзас, які вирішили ввести в шкільний курс теорію Розумного задуму. Згідно з ученням пастафаріанства, першими представниками релігії були пірати.