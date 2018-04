Боб Дилан Фото: Chris Pizzello / AP

Компанія MGM Resorts International записала альбом, присвячений гей-шлюбам. Про це в четвер, 5 квітня, повідомляє The New York Times.

До збірки увійшли композиції таких артистів як Боб Ділан, Кеша, St. Vincent, Бен Гіббард. Всі вони виконали кавери на класичні хіти, змінені таким чином, щоб треки могли «служити весільними гімнами для пар однієї статі».

Зокрема, Ділан заспівав пісню She's Funny That Way ( «У цьому її дивацтво») з «Великого американського пісенника». Він замінив назву на He's Funny That Way ( «У цьому його дивацтво»), щоб об'єктом любові став чоловік. Оригінальна композиція була написана в 1929 році.

Чоловіки, що записали треки для збірки, співали про чоловіків, а жінки - про жінок. Наприклад, композиція співачки Кеші отримала назву I Need a Woman to Love ( «Мені потрібна жінка, щоб її любити»).

Платівка отримала назву Universal Love ( «Універсальна любов»). Плейлист доступний в Spotify, повноцінний реліз намічений на 6 квітня.

Боб Ділан - культова фігура в рок-музиці, один з найбільш значущих і популярних музикантів сучасності. Деякі його композиції використовували в США учасники рухів за громадянські права, наприклад, такі пісні, як Blowin 'in the Wind і The Times They Are a-Changin'. У 2016 році йому присудили Нобелівську премію з літератури.