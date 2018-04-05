Діти Пугачової і Галкіна стали громадянами Кіпру

Ще рік тому в ЗМІ з'явилася інформація, що Алла Пугачова і Максим Галкін придбали на Кіпрі нерухомість вартістю близько двох мільйонів євро, отримавши громадянство цієї країни.

Пізніше цю інформацію було спростовано, однак деякий час назад на просторах Інтернету була опублікована фотографія, на якій Примадонна та її чоловік подорожують по Кіпру вже з двійнятами Лізою і Гаррі, нібито дочка і син пари потрібні були для завершення всієї бюрократичної процедури.

Журналісти «Комсомольської правди» зв'язалися з юристом, знайомим зі справами зоряної сім'ї, - Семеном Погосяном. Він підтвердив, що подружжя не тільки обзавелося нерухомістю за кордоном, але і разом з дітьми отримало кіпрське громадянство.

«Спочатку отримують громадянство батьки, потім через місяць-півтора і діти. Цього разу Пугачова з Галкіним вже до мене не зверталися. Думаю, вирішили, що інформація про їхнє громадянство пішла від мене, хоча я нікому нічого не говорив», - пояснив адвокат.

Алла Пугачова і Максим Галкін дану інформацію, зрозуміло, не коментують. Якщо згадати торішню ситуацію, тоді на зоряну родину обрушилося занадто багато критики, мовляв, гроші заробляють в Росії, а живуть і відпочивають за кордоном. Цілком можливо, саме тому подружжя не стало афішувати отримання другого громадянства.