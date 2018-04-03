У Мережі гуляють інтимні знімки Джигарханяна та Цимбалюк

Армен Джигарханян і Віталіна Цимбалюк-Романовська голосно розлучаються протягом останніх декількох місяців. Чого тільки не було за останній час: і оповідань колишньої подружки Еліни Мазур про те, що Цибалюк нібито з самого початку шлюбу з Арменом Борисовичем планувала обібрати його до нитки, і потрапляння народного артиста в лікарню, і арешт усіх рахунків і майна Цимбалюк. Тепер справа дійшла до публікації особистих фотографій із сімейного архіву скандальної пари.

Інтимні знімки Джигарханяна та Цимбалюк злили в Мережу. Серед іншого в пачці оприлюднених фотографій є знімки, зроблені на пляжі. Хейтери обізвали зображеного на них Армена Борисовича в плавках «моржем», а Віталіну - пуголовкою. На думку диванних експертів, Віталіна дуже худа і непоказна, а робить з себе не менше, ніж Венеру, що виходить з піни морської.