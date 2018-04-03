Ірина Дроздова і Дмитро Пєвцов показали прийомну дочку

Подружжя взяли участь у програмі «В гості вранці». За одним столом з Дмитром Пєвцовим та Ольгою Дроздової сиділа дівчина на ім'я Олена. За визнанням зоряної пари, вони удочерили незнайомку. Дмитро Пєвцов і Ольга Дроздова разом вже більше 25 років. Подружжя давно довели міцність своїх стосунків і є прикладом вірності для багатьох шанувальників. Головною радістю для акторів є їх син Єлисей. Однак під час ефіру програми «У гості вранці» артисти познайомили глядачів з ще однією своєю дитиною.

Дівчину на ім'я Олена актори називають не інакше, як прийомною дочкою. Ольга і Дмитро зізналися, що новоявлена ​​родичка супроводжує їх практично всюди. «Олена - наша прийомна донька. Вона дуже гарна дівчина. Правда, у неї є і своя сім'я, мама, так що ніяких документів ми офіційно не оформляли», - заявив Пєвцов.

Сама дівчина підтвердила, що вона є частою гостею в будинку акторів. Вони разом проводять вихідні та відпустки, але не є родичами. Як виявилося, Олена була студенткою студії «Певцов'театр». Ольга і Дмитро настільки полюбили перших учнів майстерні, що тепер кожного з них вважають своєю дитиною. За визнанням артистів, вони вклали в їх навчання і виховання всю душу, тому тепер сильно переживають за їх майбутнє. «Цей перший курс був особливим, таке вже навряд чи повториться. Ми в них всю душу вклали, віддавалися роботі повністю. Тому тепер так сильно любимо кожного. Один мій друг сказав, що, якщо я буду так віддаватися роботі з дітьми, від мене самого вже нічого не залишиться. Але як робити це без подібної віддачі - не знаю», - поділився Пєвцов.

Зараз Дмитро і Ольга не тільки проводять разом вільний час, а й працюють в одному театрі. Однак Пєвцову досить часто доводиться виїжджати у відрядження. На думку акторів, короткочасні розлуки йдуть на користь їх шлюбу. Відпочивати артисти також звикли окремо, оскільки Дроздова обожнює морські курорти, а її обранець вважає за краще активні подорожі і походи.

«Пару років тому ми їздили з Єлисеєм, друзями і декількома студентами в довгу подорож на автомобілі. Проїхали майже чотири тисячі кілометрів, спілкувалися з простими людьми, спали в наметах, а милися в озерах і річках. Це було дуже круто», - поділився спогадами актор.

Шанувальники зіркової пари не перестають дивуватися гармонійним відносинам в цій родині. Саме ж подружжя впевнене, що для збереження відносин необхідно поважати один одного і намагатися прислухатися до думки партнера.