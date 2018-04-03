Анфіса Чехова закликала своїх шанувальників вітати її з черговим заміжжям

Увесь 2017 шанувальники Анфіси Чехової обговорювали її розлучення з актором Гурамом Баблішвілі. Їх шлюб протримався всього близько двох років. І ось, не минуло й року, як на сторінці телеведучої з'явився знімок з обручкою на безіменному пальці. Сама зірка запропонувала фоловерів вітати її з черговим заміжжям.

Фанати зраділи за свою улюбленицю, і засипали її побажаннями щастя. Однак знайшлися і ті, хто засумнівався в правдивості поста.