Анфіса Чехова закликала своїх шанувальників вітати її з черговим заміжжям

Анфіса Чехова закликала своїх шанувальників вітати її з черговим заміжжям

Відома телеведуча похвалилася «скромною» діамантовою обручкою.

Джерело: Відомості

Увесь 2017 шанувальники Анфіси Чехової обговорювали її розлучення з актором Гурамом Баблішвілі. Їх шлюб протримався всього близько двох років. І ось, не минуло й року, як на сторінці телеведучої з'явився знімок з обручкою на безіменному пальці. Сама зірка запропонувала фоловерів вітати її з черговим заміжжям.

Фанати зраділи за свою улюбленицю, і засипали її побажаннями щастя. Однак знайшлися і ті, хто засумнівався в правдивості поста. 

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