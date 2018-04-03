Російського актора Мухтара Гусенгаджієва засудили до 22 років за звинуваченням у педофілії

Відомого російського актора Мухтара Гусенгаджієва засудили до 22 років колонії суворого режиму і примусового лікування за звинуваченням у педофілії, передає паблік Mash.

Спочатку повідомлялося, що зірку серіалу "Останній із Магікян" підозрюють в розбещенні дев'ятирічної дочки своєї знайомої, але виявилося, що під час обшуків у Гусенгаджієва знайшли кілька відеозаписів з дитячим порно.

Втім, сам актор провину в педофілії категорично не визнає. Він запевняв і суддю, і слідчих, що вся ця історія затіяна тільки з однією метою.

- Вони хочуть відібрати мою квартиру на Котельницькій набережній в Москві, - заявив на суді Гусенгаджиєв.

"Вони" - це сім'я племінника артиста разом з малолітньою дочкою, яка проходить однією з потерпілих у даній справі. За словами Гусенгаджієва, саме його племінник нібито змонтував відео, яке лягло в основу обвинувального висновку.

Нагадаємо, що обвинувачений в педофілії Гусенгаджиєв перебував під вартою з вересня 2015 року. Засідання у його справі проходили в закритому режимі.