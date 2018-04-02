Десятикратний володар «Еммі» Стівен Бочко помер від раку

Американський сценарист і продюсер Стівен Бочко помер в США. Про це розповів The Hollywood Reporter його представник Філліп Арнольд.

Останні роки Бочко боровся з лейкемією, ускладнення від якої і стали причиною його смерті. Йому було 74 роки. «Він помер уві сні у себе вдома, в оточенні сім'ї», - підкреслив Арнольд.

Стівен Бочко народився в 1943 році в Нью-Йорку. Він був автором таких телевізійних серіалів, як «Блюз Хілл-стріт», «Закон Лос-Анджелеса» і «Поліція Нью-Йорка». Ці шоу принесли сценаристу десять премій «Еммі» в категорії «Краща драма». За весь час в ефірі серіал «Блюз Хілл-стріт» був номінований на телепремію 98 разів.

Крім цього, Бочко працював над сценаріями серіалів «Коломбо», «Затока Сіті-блюз» і «Париж», а також фільму «Мовчазний біг».