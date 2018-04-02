Росіяни розпереживались, що Пугачова з Галкіним можуть втекти до Європи

Серед тих, кому захотілося бути ближче до Європи, виявилися ведучий Максим Галкін і королева російської естради Алла Пугачова. У Мережі написали, що вони отримали паспорти Кіпру. Користувачів ця інформація всерйоз стурбувала. Багато хто вирішив, що пара тікає з країни. Чи вірне це твердження, залишається тільки гадати, але факт залишається фактом.

Заспокоїти шанувальників творчості Примадонни поспішив письменник-сатирик Віктор Шендерович, який, між іншим, є також громадянином Ізраїлю. "Ми живемо в глобальному світі. І це не є свідченням втечі з Росії", - упевнений він.

А ось як пояснив даний фактпродюсер Йосип Пригожин. "Друге громадянство - це така страховка. Наприклад, якщо кордони раптом закриють, то ти зможеш їздити по світу, зможеш їздити в Європу. Багато так і розмірковують", - заявив він. За його словами, він міг тисячу разів отримати громадянство іншої держави, якщо б захотів. Нагадаємо, що отримати громадянство Кіпру досить просто. Необхідно вкластися в економіку держави і придбати нерухомість на велику суму - це практично гарантує отримання нового паспорта. Схоже, саме за цією схемою і пішли Галкін і Пугачова. Тепер вони можуть без віз їхати в більш, ніж 167 держав світу.