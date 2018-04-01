Крістіна Орбакайте влаштувала доньці шикарне свято (фото)
Зоряна мама організувала розкішну вечірку на честь шестиріччя дочки Клавдії.
Святковим вечіркам зоряних нащадків можуть позаздрити навіть дорослі. Це завжди розкішні вбрання, маса розваг і натовп красивих гостей. У Мережі з'явилися кадри з дня народження внучки Алли Пугачової - Клавдії Земцової. Крістіна Орбакайте з чоловіком постаралися зробити для дочки цей день справжнім яскравим святом. Іменинниця, як і годиться, була у свій день народження справжньою принцесою. Серед гостей були і інші маленькі зірки: Ліза і Гаррі Галкін, Алла-Вікторія і Мартін Кіркорова, а також діти співачки Жасмін і Ігоря Ніколаєва.
Дорослі приготували дітям безліч розваг: веселі майстер-класи, шоу з екзотичними тваринами і галасливі музичні ігри, пишуть ЗМІ.
«Атмосфера дитячого свята завжди привносить справжнє свято і в мою душу. У дитинстві навіть очікування дня народження - це вже свято, правда ж? Спасибі, Христина! Нехай Клавочка зростає щасливою і радує маму і тата!», - написала після свята в своєму Instagram співачка Жасмін.
Маленьку Клавдію в соцмережах обсипали компліментами. Скромна дівчинка не стала зіркою Інтернету як Ліза Галкіна, проте все одно викликає у публіки теплі почуття: «Клавочка чарівна! Скромна і дуже симпатична дівчинка, дуже приємна і добра», «Красуня, розумниця, скромниця! Дуже мила дівчинка!»