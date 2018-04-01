Крістіна Орбакайте влаштувала доньці шикарне свято (фото)

Святковим вечіркам зоряних нащадків можуть позаздрити навіть дорослі. Це завжди розкішні вбрання, маса розваг і натовп красивих гостей. У Мережі з'явилися кадри з дня народження внучки Алли Пугачової - Клавдії Земцової. Крістіна Орбакайте з чоловіком постаралися зробити для дочки цей день справжнім яскравим святом. Іменинниця, як і годиться, була у свій день народження справжньою принцесою. Серед гостей були і інші маленькі зірки: Ліза і Гаррі Галкін, Алла-Вікторія і Мартін Кіркорова, а також діти співачки Жасмін і Ігоря Ніколаєва.

Дорослі приготували дітям безліч розваг: веселі майстер-класи, шоу з екзотичними тваринами і галасливі музичні ігри, пишуть ЗМІ.

«Атмосфера дитячого свята завжди привносить справжнє свято і в мою душу. У дитинстві навіть очікування дня народження - це вже свято, правда ж? Спасибі, Христина! Нехай Клавочка зростає щасливою і радує маму і тата!», - написала після свята в своєму Instagram співачка Жасмін.

Маленьку Клавдію в соцмережах обсипали компліментами. Скромна дівчинка не стала зіркою Інтернету як Ліза Галкіна, проте все одно викликає у публіки теплі почуття: «Клавочка чарівна! Скромна і дуже симпатична дівчинка, дуже приємна і добра», «Красуня, розумниця, скромниця! Дуже мила дівчинка!»