Як виглядало сімейство Кім Кардашьян до пластичних операцій

Кім поділилася архівними знімками.

Джерело: Відомості

Сімейство Кардашьян прославилося, ставши героями історії, знятої про їхнє життя. Проект приніс усім членам клану популярність, в тій чи іншій мірі, зробивши їх зірками ТВ. Як відомо, слава пані примхлива. Вона любить тільки гарних і успішних. Їй на догоду всі учасники реаліті-шоу "перекроїли" свої обличчя. В «Історії» свого «Інстаграма» Кім Кардашьян поділилася архівними фото, зробленими ще до всіх операцій.

На одній з фотографій Кім разом зі своєю сестрою і покійним батьком Робертом, якого не стало в 2003 році. Складно уявити, що колись вони виглядали так.

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Як виглядало сімейство Кім Кардашьян до пластичних операцій

Як виглядало сімейство Кім Кардашьян до пластичних операцій

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