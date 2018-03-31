Анастасія Заворотнюк присіла на пластичні операції

Результатом фотосесії актриса поділилася в Мережі. Однак знімок зірки викликав неоднозначну реакцію блогосфери.

На фото зірка серіалу «Моя прекрасна няня» постала в накинутому на плечі пальто кольору вершкового морозива. Її погляд спрямований кудись вгору, а темні локони, укладені в стильну зачіску, прикривають одне око.

У коментарі до знімка актриса висловила подяку видавництву за приємну роботу і, судячи з усього, залишилася результатом задоволена. Проте, знімок викликав неоднозначну реакцію блогосфери. Частина передплатників засипала Анастасію захопленими відгуками і одами її красі і харизмі.

Інші ж користувачі просто не зрозуміли, що перед ними Заворотнюк. Деякі з них переплутали її з Анжелікою Варум, а інші і зовсім вирішили, що особою фешн-видання стала Надія Бабакіна. Вони відзначили, що в житті актриса виглядає краще і розкритикували автора знімка.

Варто зауважити, що, хоча у Бабкіної є своя армія шанувальників, порівняння зі співачкою в даному випадку навряд чи можна назвати втішним. Як зазначає сайт Dni.ru, останнім часом виконавицю часто критикують за зловживання пластичними операціями, через які її обличчя виглядає як маска.