Злодій наказаний: Дана Борисова спалила голову, скориставшись чужим шампунем

Дана Борисова розповіла трагічну історію про те, як знайома перукарка залишила у неї вдома професійний шампунь. Борисова не знайшла нічого кращого, як почати ним митися. Протягом тижня вона майже кожен день мила голову, використовуючи чужий шампунь, поки не відчула себе погано.

З властивим їй драматизмом Дана Борисова повідомила, що насправді стала жертвою власної неуважності, і замість того, щоб прочитати, що написано на упаковці з «шампунем», повела себе безвідповідально. Шампунь виявився сильнодіючим хімічним пілінгом. У паніці ведуча побігла до лікарів, і ті призначили їй лікування. Відзначимо, коментатори на її сторінці в Instagram негайно нагадали Дані Борисовій про «закони карми», мовляв, нічого привласнювати собі чуже.