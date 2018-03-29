Дівчина «найгарнішого злочинця у світі» вагітна

Пара познайомилася на кінофестивалі в Каннах. За визнанням знаменитого манекенника, тоді він навіть не здогадувався про її багатомільйонну спадщину. Нагадаємо, що Хлое - дочка власника імперії «Topshop». Втім, і зараз це не має для нього великого значення, так само як і Грін не картає його за помилки минулого.

Незабаром після того, як в соцмережах почали з'являтися їхні спільні фото, ЗМІ заговорили про швидке весілля, що, однак, так і не підтвердилося. Нещодавно джерело з оточення закоханих заявило, що скоро у них народиться дитина. Поки ця новина також залишається без підтвердження, але багато журналістів пригадують, що в одному з інтерв'ю дівчина Мікса зізналася, що хотіла б створити сім'ю з моделлю.