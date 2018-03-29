Лікарі відмовилися оперувати хвору Аллу Пугачову

Кілька років тому співачка хотіла призупинити процес старіння і зробити собі кругову підтяжку обличчя. Вона звернулася в одну з московських клінік, але їй відмовили. Медики не захотіли ризикувати, адже у Алли Борисівни серйозні проблеми з серцем, крім того, вона страждає на цукровий діабет і курить.

З тих пір співачка жодного разу не вдавалася до послуг пластичних хірургів і тим не менш для свого віку вона відмінно виглядає. За останні кілька років Примадонна сильно схудла, відмовилася від безформних балахонів, оновила гардероб і стала дозволяти собі носити вузькі джинси і короткі спідниці, адже у неї прекрасні стрункі ноги незіпсовані целюлітом.

І я прихильник того, щоб вона їх показувала, а не ховала під балахонами, - говорить зоряний стиліст Алішер.

Нагадаємо, недавно на своїй сторінці в Інстаграм Алла Пугачова зізналася, що її здоров'я залишає бажати кращого.

"Побачила, що мене назвали бабусею-старенькою з подагричними ногами. І я вирішила закрити це питання і сказати правду: я стара, хвора жінка. Причому старію досить різко. Організм дає збій . Мені важко дихати, важко ходити, але я ще жива і повинна жити заради маленьких дітей ", - написала співачка.