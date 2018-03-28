Джамала стала мамою

Українська співачка і переможниця пісенного конкурсу "Євробачення" Джамала вперше стала мамою. Про це артистка повідомила в своєму Instagram.

Джамала і її чоловік Бекір Сулейманов стали батьками хлопчика. Співачка народила сина у вівторок, 27 березня.

Щасливі батьки вже встигли дати синові ім'я і назвали його Емір-Рахман Сеит-Бекір ог'ли Сулейманов.

"Наш маленький принц. Моя найкраща пісня. Емір-Рахман Сеит-Бекір ог'ли Сулейманов", - підписала Джамала викладене в Instagram фото, де вона ще вагітна.

Нагадаємо, раніше, Джамала розповідала, що буде народжувати свого первістка в Україні, дана подія мала відбутися в квітні. Батьки мають намір виховувати дитину у мусульманських традиціях.