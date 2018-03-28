Татуйований син Яковлевої став «вусатим нянем»

Син актриси Олени Яковлевої, 26-річний молодий чоловік - весь в татуюваннях і шрамах - ще недавно доставляв своїй мамі масу приводів для занепокоєння. В інтерв'ю вона розповідала, що її цілком дорослий син ніяк не знайде себе в житті.

Як стало відомо, Денис буде працювати вихователем в «Школі Росатома». Займатися йому потрібно буде не з маленькими дітьми, а з підлітками, так що син Яковлевої виявився максимально далекий від звичного вигляду вихователя. Головним критерієм при прийомі на роботу, на щастя, став не «презентабельний зовнішній вигляд», а його професійні якості, зокрема, вільне володіння англійською мовою. Олена Яковлєва з гордістю повідомила, що проблем з цим у її сина немає.