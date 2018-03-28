Анджеліна Джолі знайшла собі друга зі сфери нерухомості

Як інформує портал Entertainment Tonight, Анджеліна Джолі після розлучення з Бредом Піттом почала регулярно зустрічатися з чоловіком, який не має ніякого відношення до шоу-бізнесу - він працює агентом з продажу нерухомості.

«Анджеліна була розбита після розлучення з Бредом, а поява нової людини в житті допомогла їй розставити все на свої місця», - повідомляє джерело. За інформацією, вона почуває себе щасливою, а далі час покаже.