Російського співака Вітаса заарештували

Минулого тижня відомий співак Вітас влаштував стрілянину у дворі свого будинку на Рубльовському шосе, на смерть налякавши сусідів. Прибулі на місце поліцейські виявили на ганку його особняка 45 гільз, пару патронів і стартовий пістолет, з якого артист палив по птахах. Співробітники поліції притягнули виконавця до адміністративної відповідальності і склали протокол за статтею 20.1 КоАП (дрібне хуліганство).

Однак прокуратура вирішила посилити покарання і засудила Вітаса до 7 діб домашнього арешту.

- Зараз прийнято рішення про домашній арешт на 7 діб, - повідомив журналістам продюсер артиста Сергій Пудовкін. Права співака в суді захищав відомий адвокат Сергій Жорін. За словами Жорина, Вітас розкаявся в скоєному і готовий понести покарання.

Нагадаємо, в 2013 році Вітас, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, на своєму автомобілі у ВДНГ збив велосипедистку, а потім вчинив опір прибулим за викликом співробітникам поліції і одного з них вдарив ногою.