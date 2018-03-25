Олена Воробей розповіла про згубну пристрасть

Олена Воробей протягом декількох десятиліть намагається дотримуватися правильного харчування, виключивши з раціону вуглеводи. Але є одне блюдо, яке завжди є в меню артистки.

«Готувати в нашій родині завжди любили. Звичайно через брак часу мені до плити вдається підходити не так часто, як звичайним жінкам, але при першій нагоді я люблю побалувати своїх близьких чимось смачненьким. І картоплею в мундирі в тому числі! »- розповіла гумористка. За словами Воробей, картопля в її родині завжди є на столі. Олена поділилася рецептом, як правильно його готувати. «Набираємо бульби, бажано дрібної. Ретельно мию їх за допомогою щітки і залишаємо просушитися на паперовому рушнику 15 - 20 хвилин. Потім викладаємо їх на деко, додаємо 1-2 ложки будь-якого рослинного масла, солимо - я використовую оливкову і сіль крупного помелу, адже вона набагато корисніша кухонної і не містить реагентів і інших шкідливих добавок. Після цього картоплю перемішуємо, щоб вона вся просякла маслом і сіллю, і ставимо її в попередньо розігріту духовку на 20-30 хвилин при температурі 200 градусів, за 10 хвилин до кінця температуру можна знизити до 180. Готовність перевіряємо за допомогою звичайного ножа: картопля стала м'якою - значить, готова. На стіл подаємо печену картопельку в красивій тарілці, з зеленню, часником і всім, що ви любите: вона прекрасно поєднується і з соліннями, і з м'ясом, і з рибкою. Простенько, зате з яким смаком! Впевнена, що це блюдо стане вашим улюбленим», - розповіла артистка.

Воробей поскаржилася, що змушена обмежувати себе в їжі. У раціоні Олени присутні низькокалорійні супчики, салати без додавання масла, майонезу.

«Практично не вживаю ні мучного, ні солодкого. Давно обходжуся без цукру і майже не солю їжу. Але так іноді хочеться картопельки в мундирі, не по святах, а в будні. Тому ввечері після виступу я час від часу прошу запекти її для мене і після приготування порізати дрібніше, щоб було відчуття, що її багато, а потім насолоджуюся процесом. Ну що це за життя, якщо хоча б іноді не балувати себе улюбленою стравою?»- зізналася Олена.