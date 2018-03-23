Гей Жириновський домагався журналіста

Журналіст Ренат Давлетгільдеєв на своїй сторінці у Facebook звинуватив у сексуальних домаганнях лідера партії ЛДПР. За словами журналіста, що працює на телеканалі «Теперішній час», Володимир Жириновський «лапав» його під час інтерв'ю, яке відбувалося після фіналу конкурсу «Міс Росія» в 2006 році. Давлетгільдеєв зізнався, що довгий час боявся розповідати про те, що сталося, хоча цю історію, за його словами, не порівняти з тим, що відбувається в самій партії ЛДПР.