За стильним Меладзе ховалася нестильна донька

Софія Меладзе, доросла дочка Костянтина від першого шлюбу, продемонструвала самоіронію і своєрідне почуття гумору. На своїй сторінці в Instagram дочка Валерія Меладзе показала архівне фото, зроблене в 2014 році. Передплатники її аккаунта здивувалися змінами, що відбулися з тих пір в її зовнішньому вигляді.

Виявляється, в 2014 році молода красуня була кругленькою чарівною товстункою. На ретрознімку Софія дрімає в кріслі літака. Дочка Валерія Меладзе з того часу сильно схудла

Софія Меладзе розповіла, що в 2014 році подорожувала по Італії - під час одного з авіаперельотів і була зроблена фотографія «з усіма п'ятьма її підборіддями».

Нагадаємо, Софія - не єдина дитина Валерія Меладзе. Крім неї, в першому шлюбі співак став батьком ще двох дочок, а в другому союзі з вокалісткою «ВІА Гри» Альбіною Джанабаєвою з'явився ще й син Костя. Джанабаєва поважає вибір сина не бути публічною людиною і намагається не показувати його фотографії. Однак нещодавно в Мережі з'явилася фотографія змужнілого Костянтина Меладзе-молодшого.