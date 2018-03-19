35-річна Світлана Ходченкова зібралася заміж

У 35-річної Ходченкової нарешті все в порядку в особистому житті. У професійному плані у зірки екрану все нормально, а ось знайти гідного супутника життя протягом восьми років після розлучення з екс-чоловіком Володимиром Ягличем дамі не вдавалося.

Зараз і ця проблема вирішена. Ходченкова згадала молодість і повністю занурилася в романтичні відносини з підприємцем Георгієм Петришиним. Раніше бізнесмен вже полонив актрису, але більше двох років тому коханці розлучилися з ініціативи леді. Тепер Петришин налаштований рішучіше, та й сама Ходченкова бажає завести дітей. Залишати кіно знаменитість не збирається, вона впевнена, що зможе суміщати роботу і сімейне життя.

Бізнесмен повторно заволодів серцем актриси і не збирається більше відпускати свою кохану. Ходченкова готова офіційно зареєструвати стосунки. За словами друзів пари, вони скоро поберуться. Зараз підприємець дуже красиво доглядає за актрисою, щоб не дати їй шансу засумніватися в щирості його почуттів. На День Народження бізнесмен відвіз леді в Швейцарію. Товариші очікують весілля Петришина і Ходченкової цього літа.