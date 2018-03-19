На День святого Валентина українцям презентують фільм “Секс і нічого особистого”

Сергій Притула, Володимир Жогло, Валентин Сергійчук, Володимир Ковцун та Віталій Тильний працювали над сценарієм фільму “Секс і нічого особистого”, який вийде в український кінопрокат в 2019 році на День святого Валентина. А для Сергія Притули це ще й акторський дебют у повному метрі.

Авторська група “Вар’ятів” – самопишучі актори, які протягом вже восьми років кожного місяця видають нову програму для “Вар’яти-шоу”. Саме завдяки тому, що хлопці знаходяться в постійному творчому процесі, до них звертаються за сценаріями телесеріалів та скетч-шоу. Проте сценарій повнометражного фільму – це перший подібний досвід.

Гумористи працювали над адаптацією популярного канадського формату "My Awkward Sexual Adventure", де головний герой спочатку розлучається зі своєю дівчиною через те, що, за її словами, він – повний нездара в ліжку, а потім знайомиться зі стриптизеркою, яка має його навчити усім сексуальним тонкощам.

“Сюжет повинен бути оригінальним, хоча в наш час знайти власне ту «родзинку» дуже важко… Простіше подати той самий смак під іншим соусом, і все заграє новими барвами, – говорить автор сценарію та актор “Вар’яти-шоу” Володимир Ковцун. – Все зроблено за класикою жанру: головний герой з невеличким «недоліком», але якого полюбить глядач і буде співчувати; головна героїня вже з більшим «недоліком», яка також буде цікава і закохає в себе